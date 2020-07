Iran : fabrication de plus de 90% des équipements électriques dans le pays

S'exprimant ce dimanche 5 juillet et à l'occasion du premier jour de l'événement virtuel exposant les besoins technologiques de l'industrie de l'électricité, organisé par le Fonds pour l'Innovation et la Prospérité, Mostafa Rajabi Machhadi a ajouté : «À l'heure actuelle, nous avons de bonnes capacités dans le domaine des touches d'alimentation, systèmes de contrôle et de Scada, et de la fabrication de câbles et nous assistons à des activités efficaces parmi les créateurs de ce domaine.

Il a noté que nous construisons actuellement de grandes turbines électriques.

«Dans certains cas, même si nous n'avons pas d'échantillon d'équipement dans le pays, la compagnie d'électricité soutient la construction du prototype et empêche même certaines importations pour éviter les sorties de devises.»

Le porte-parole de l'industrie de l'électricité a déclaré : «L'an dernier, 150 mégawatts ont été produit pour réduire la consommation d'énergie. Nous sommes prêts à tirer le meilleur parti de notre capacité à construire au niveau national et à transférer les dernières connaissances techniques, ainsi qu'à exporter des services d'ingénierie électrique vers d'autres pays.»