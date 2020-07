741 millions de dollars d'exportations par les sociétés du savoir l'an dernier

Selon le rapport du Département des relations publiques de l'Organisation de Développement du Commerce iranien, Mir Aboutaleb Badri a déclaré : L’Interaction continue et dynamique entre les secteurs d'exportation et scientifique, de recherche et technologique du pays, l’amélioration des infrastructures d'exportation de produits issus des sociétés basées sur le savoir et l’amélioration du potentiel d'exportation de ces entreprises, constituent des objectifs les plus importants de l'Organisation de Développement du Commerce iranien pour augmenter les exportations pétrolières pendant la période de sanctions oppressives.

Soulignant l'importance de tirer parti des potentiels des produits des sociétés iraniennes basées sur le savoir, pour la prospérité économique et en faveur de la stratégie de l’économie de la Résistance, cette autorité iranienne a déclaré : « A cette fin, s'appuyer sur la capacité scientifique et de recherche nationale, la commercialisation des résultats de la recherche et du développement et, en un mot, la fusion et le transfert de la créativité et de l'innovation dans la structure d'exportation peuvent être efficaces pour faire évoluer et améliorer les exportations du pays. »