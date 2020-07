Iran: le leader promet son soutien à la cause palestinienne

«La résistance palestinienne a réussi à déjouer les complots américains et israéliens», a écrit l'ayatollah Khamenei en réponse à une lettre d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement Hamas.

«Ils ont décidé de poursuivre leurs objectifs expansionnistes par la pression économique et l'assiégement de la bande de Gaza», a-t-il dit, ajoutant qu'ils avaient également recours à «l'astuce de la négociation et du plan de paix» entre Israël et la Palestine.

Cependant, «la résistance et le peuple de Palestine ne céderont pas à leurs menaces et à leur extorsion ..., et ils (les Palestiniens) emprunteront la voie de l'honneur et de la fierté», a indiqué la lettre du leader.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a réitéré jeudi le soutien du pays à la cause palestinienne lors d'une conversation téléphonique avec Haniyeh.