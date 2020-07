L'UNESCO prête à développer sa coopération touristique avec l'Iran

La coopération avec l'UNESCO continuera de planifier le développement du tourisme national, a déclaré Ali Reza Rahimi, directeur général de la planification et du développement du tourisme.

Rahimi a fait ces remarques lors d'un appel vidéo avec le responsable du Bureau multipays de l'UNESCO à Téhéran, Cvetan Cvetkovski.

Cette coopération, qui avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, se poursuivra, a noté Rahimi.

Depuis son apparition en décembre 2019, la pandémie de coronavirus a créé des obstacles au commerce et aux échanges mondiaux et à d'autres coopérations internationales. Dans de nombreux pays, les règles de distanciation sociale et les protocoles de santé sont suivis en tant que mesures préventives contre le virus mortel qui a tué près de 537 000 personnes dans différentes parties du monde.

Dans le cadre du projet conjoint de développement du tourisme, l'UNESCO doit assurer la coordination entre les conseillers internationaux et les bailleurs de fonds, a déclaré le responsable ajoutant que le projet bénéficiera également de la coopération de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies sur les questions techniques.



Rahimi a noté que Cvetkovski avait exprimé l'espoir que des conseillers techniques pour le projet seraient bientôt présents en Iran une fois que les motifs seraient bien préparés.



L'Iran, avec sa riche civilisation, bénéficie de stations touristiques naturelles considérables, de lieux accrocheurs et de sites historiques qui sont de bonnes destinations pour les touristes étrangers.