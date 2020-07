Les États-Unis et Israël veulent dépeindre l'Iran comme peu sûr (responsable)

Baharvand a déclaré que l'Iran avait réussi dans toutes les questions juridiques internationales ces dernières années, en particulier lorsque le ministre des Affaires étrangères était aux commandes.

«Lorsque nous abordons des questions juridiques, nous réussissons, mais l'histoire est un peu différente concernant les questions politiques et la coercition», a-t-il ajouté.



Se référant aux effets des problèmes internationaux sur les affaires intérieures, le diplomate de haut rang a ajouté que le but des actions américaines et israéliennes était de donner à l'Iran un sentiment d'insécurité pour l'investissement et la communication.



Le responsable a souligné que les mesures du ministère iranien des Affaires étrangères sont prises conformément aux intérêts de l'Iran et des Iraniens.