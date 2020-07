La prochaine administration américaine doit être responsable des dommages causés à l'Iran (Zarif)

"Quiconque deviendra le prochain président américain devrait travailler pour compenser les pertes imposées par les États-Unis à l'Iran", a déclaré Zarif lors de la vidéoconférence MED 2020.



Peu importe qui remportera les prochaines élections aux États-Unis, ce qui est important, c'est que Washington modifie son comportement envers l'Iran, a-t-il déclaré.



Quiconque prend ses fonctions aux États-Unis doit prendre des mesures pour compenser les dommages qu'il a infligés à l'Iran, a répété Zarif.

Se référant au terrorisme économique américain contre la nation iranienne, Zarif a déclaré que ceux qui prétendent qu'ils n'avaient pas imposé de sanctions à l'Iran dans le domaine des produits pharmaceutiques devraient savoir que l'Iran n'est pas en mesure d'accéder aux opérations bancaires internationales, et il ne lui est donc pas possible d'acheter des médicaments.



Réaffirmant que la diplomatie est l'instrument le plus efficace pour résoudre tous les problèmes mondiaux, Zarif a déclaré que le JCPOA était une grande réussite dans le domaine de la diplomatie, qui a été acquise grâce à un travail acharné et à des négociations de marathon.