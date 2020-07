80% des exportations iraniennes sont destinées aux pays voisins et à plusieurs grands pays

S'exprimant lors d'une réunion du quartier général de la Coordination des Relations économiques Extérieures au ministère iranien des Affaires étrangères, le premier vice-président iranien a déclaré, se référant à l'objectif de notre pays d'exporter 41 milliards de dollars en cette année civile en cours iranienne (1399): « En plus de nos voisins, les relations économiques avec la Chine, l'Inde et la Russie sont cruciales. Nous sommes pour le développement de relations stratégiques avec la Chine et nous le soutenons. L'Inde est également un grand pays. Nous devons nous concentrer sur les relations économiques avec ces pays. »

Se référant au vaste potentiel de notre pays dans divers domaines, le premier vice-président a déclaré: « En plus de notre autorité militaire qui a dissuadé des ennemis, si nous utilisons bien d'autres capacités du pays telle le transit, cela jouera un rôle efficace dans la dissuasion des actions ennemies. »

