Électricité : la puissance par habitant de chaque centrale iranienne a atteint 1 000 watts pour la première fois

«Simultanément à l'exploitation de 2 850 MW de nouvelle capacité de la centrale, la capacité totale des centrales électriques du pays a atteint 83 350 MW à la fin de l'année dernière», a déclaré le vice-ministre de l'Énergie.



Malgré les sanctions sévères et les conditions difficiles, et compte tenu des capacités conditionnelles des spécialistes de l'énergie électrique dans la construction de centrales électriques dans le pays, en 2019, la plus grande nouvelle capacité de centrales thermiques a été construite pour un montant de 2251 MW.

