La Chine prête à travailler avec l'Iran pour faire progresser ses relations pratiques

"La Chine et l'Iran entretiennent une amitié traditionnelle et les deux parties ont été en communication sur le développement des relations bilatérales", a déclaré Lijian lors de la conférence de presse de lundi.



"Nous sommes prêts à travailler avec l'Iran pour faire progresser régulièrement la coopération pratique", a-t-il ajouté.

Commentant la lettre du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif au haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell sur le manque d'engagement des Européens, il a déclaré: "Le JCPOA est un résultat important de la diplomatie multilatérale approuvée par la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies."



«C'est un pilier important pour le régime international de non-prolifération nucléaire et la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et une partie importante de l'ordre international fondé sur le droit international», a-t-il noté.



Ailleurs dans ses remarques, le diplomate chinois a déclaré: "Le retrait américain du JCPOA et sa pression maximale sur l'Iran sont à l'origine de la tension dans la situation nucléaire iranienne actuelle."

"La Chine espère que toutes les parties concernées pourront adopter une perspective globale et à long terme, s'efforcer de se rencontrer à mi-chemin, résoudre les divergences sur la mise en œuvre du JCPOA par le dialogue et la consultation dans le cadre de la Commission mixte du JCPOA, rétablir l'équilibre des droits et obligations en vertu du JCPOA, et faire de leur mieux pour sauvegarder et mettre en œuvre le JCPOA », a déclaré Lijian.



"La Chine maintiendra une communication étroite avec les parties concernées, facilitera la paix, encouragera les pourparlers et continuera de travailler pour la résolution politique et diplomatique de la question nucléaire iranienne", a-t-il réitéré.