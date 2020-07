L'embargo sur les armes imposé à l'Iran et les allégations US: réaction russe

Dans un tweet qui expose une fois de plus l'hystérie anti-iranienne de Washington devenue chronique, le département d'État américain a prétendu : « Les Nations Unies soutiennent l’embargo sur les armes de 13 ans contre l’Iran (qui expire à la mi-octobre). Le projet de résolution distribué par les États-Unis au Conseil de sécurité proroge indéfiniment l'embargo sur les armes visant l'Iran et les sanctions ne devraient pas être levées tant que l'Iran ne changera pas son comportement», rapport l'IRNA le mardi 7 juillet, depuis Moscou.

«Ce geste mènera-t-elle à une politique américaine plus responsable et moins déstabilisatrice dans l'envoi d'armes au Moyen-Orient, aux montants astronomiques?», s'interroge le diplomate russe dans un retweet.

Le responsable russe a récemment réitéré sur la position de Moscou qui s'oppose à la prolongation de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran, cherchée par les Etats-Unis.

les États-Unis espèrent l’effondrement du plan global d’action conjointe (PGAC) avec la prolongation de l’embargo sur les armes imposé à l’Iran. C’est l’un des plus grands mouvements d’échecs américains.

Les États-Unis se sont retirés unilatéralement du PGAC et ont imposé davantage de sanctions à l’Iran. Ces sanctions ont entravé la vente de pétrole iranien et l’économie iranienne et les conditions de vie du peuple iranien sont confrontées à des difficultés. Néanmoins, le PGAC reste toujours maintenu.

l’une des revendications de l’Iran est qu’après 5 ans de la mise en œuvre du PGAC, l’embargo sur les armes soit levé conformément aux termes de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU approuvant l'accord nucléaire de 2015 .

