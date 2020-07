Iran : 527 millions de dollars d'exportations d'artisanat l’an dernier

S’exprimant à l’occasion d’une réunion en vidéoconférence, le mardi soir 7 juillet, avec les directeurs généraux et adjoints de l'Artisanat de 31 provinces, Pouya Mahmoudian a déclaré : « La planification pour la tenue du Salon national de l'Artisanat, aux locaux de l’Exposition internationale de Téhéran, a commencé et en cas d'obtention des autorisations nécessaires auprès du siège national pour la lutte contre le coronavirus ; cette exposition aura lieu. En outre, il est prévu d'organiser une exposition au Complexe historique et culturel de Niavaran et Saadabad.

