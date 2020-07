Accent mis par les Parlements de 6 pays sur le renforcement et l'élargissement des relations avec l'Iran

« Le renforcement des relations fraternelles entre les parlements iranien et tunisien a enrichi la coopération entre les deux pays et est dans l'intérêt commun des deux nations », a déclaré Rached Ghannouchi, Président du Parlement tunisien, dans un message de félicitations à l'occasion de l'élection de Mohammad Baqer Qalibaf à la présidence de l'Assemblée consultative islamique, rapporte mardi 7 juillet le service de la presse du Parlement.

S'adressant à M.Qalibaf, le président de la Chambre des représentants tunisienne a déclaré : « Je suis heureux de vous féliciter pour votre élection à la tête de l'Assemblée consultative islamique de la République islamique d'Iran. »

Al-Ghannouchi a noté : « Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos grandes fonctions, et je souhaite à la nation iranienne des progrès et une croissance toujours grandissante. »

Tout en félicitant Mohammad Baqer Qalibaf, le président du Parlement japonais a mis l'accent sur l'élargissement de la coopération parlementaire avec l’Iran.

De même, dans des messages séparés, à l’adresse du nouveau Président du Parlement iranien, les très hauts parlementaires ukrainien, bulgare, indien et Kazakh, ont mis l’accent, pour leur part, sur le renforcement et la promotion des relations et de la coopération parlementaires entre l'Iran et leurs pays respectifs.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**