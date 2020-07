L'Iran se lance dans le marché mondial des pierres précieuses

Khodadad Gharibpour a déclaré: "D'après les estimations du ministère iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce, le nombre d'emplois crée par ce secteur en Iran sera 500 000 d'ici en 1405 et 650 000 d'ici en 1410. Le gouvernement facilite l'exportation des pierres précieuses. Le développement des marchés nationaux et internationaux, la reforme des lois, la levée de la TVA, les exemptions d'assurance et la lutte contre le trafic constituent une partie des mesures prises par le gouvernent en vue de promouvoir la production et l'exportation des pierres précieuses en Iran."

La valeur du marché mondial des pierres précieux s'élève à 1000 milliards de dollars mais la part de l'Iran dans ce marché fructueux est de 0.05%. L'Iran est un des 10 premiers pays du monde dans le domaine des ressources minières. Les experts ont déjà découverts plus de 250 types de pierres précieuses en Iran. Le rubis, la turquoise, l'agate et l'émeraude sont les pierres précieuses les plus réputées de l'Iran.

