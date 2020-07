La volonté Iran-Chine est basée sur le développement des relations stratégiques bilatérales

Mousavi a souligné que la volonté politique des dirigeants iraniens et chinois était de développer et d'approfondir les relations stratégiques bilatérales.

En réponse au volume généralisé de fausses allégations dans le cyberespace concernant l'élaboration d'une feuille de route de 25 ans entre l'Iran et la Chine, Mousavi a déclaré que, conformément à l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et la Chine, reflété dans le sixième paragraphe de la visite du président chinois à Téhéran, a explicitement déclaré sa volonté politique de développer et d'approfondir les relations stratégiques et a décidé d'élaborer une feuille de route complète de 25 ans entre les deux pays à jeter les bases du développement, la coopération et les relations politiques et économiques globales entre l'Iran et la Chine dans les années à venir.

Le haut diplomate iranien a ajouté que le projet de ce document a été préparé avec la participation des institutions spécialisées des deux pays et est actuellement en cours de négociation. De toute évidence, une fois les négociations finalisées, le document sera soumis aux représentants du peuple au Parlement pour action en justice.

Se référant à la réaction hostile et nerveuse du porte-parole du Département d'État américain Morgan Ortagus à l'accord, Mousavi a poursuivi en disant que sans aucun doute, les relations stratégiques entre l'Iran et la Chine, qui ont des intérêts mutuels clés pour le peuple des deux pays, ont des ennemis qui font de leur mieux pour nuire à ces relations.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également noté que le mobilier des intérêts nationaux de l'Iran était le seul principe directeur du ministère des Affaires étrangères lors de la rédaction de ce document stratégique, et des négociations ont eu lieu avec une précision et une obsession absolues selon le peuple iranien verrait bientôt les résultats.