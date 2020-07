Une participation iranienne distinguée à la campagne médiatique internationale pour promouvoir le patrimoine alimentaire

Qasemi a indiqué que le tourisme gastronomique contribue à préserver le patrimoine alimentaire du pays hôte et offre de nombreuses possibilités d'emploi dans divers domaines, en particulier dans les villages et les zones rurales.



Il a ajouté que l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a appelé les États membres à préparer et envoyer des clips vidéo pour présenter leur cuisine traditionnelle dans le cadre des normes et contrôles précédemment annoncés pour sa campagne mondiale qu'elle a lancée sous le slogan «Restez chez vous aujourd'hui, voyagez demain».



Ce qui vise principalement à relever le défi mondial posé par la propagation du virus Corona dans le monde, et à promouvoir le respect des différentes cultures, notamment en se concentrant sur les goûts alimentaires en tant que reflet de la culture, du patrimoine, des traditions et des sentiments populaires des différentes sociétés.

Qasemi a annoncé que l'aide au tourisme du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, en coopération avec le secteur privé, avait produit un court-métrage sur la façon de cuisiner un plat traditionnel dans notre pays. Téléchargé sur le site de l'Organisation mondiale du tourisme à https://www.unwto.org/asian-cuisine, c'est une excellente occasion de présenter diverses dimensions de la culture iranienne.