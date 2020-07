« Mentir et accuser » sont des éléments clés de la politique étrangère américaine (Téhéran)

Selon le service de la presse du ministère, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyyed Abbas Moussavi, a déclaré jeudi en réponse aux allégations des autorités américaines sur la saisie d'un navire iranien transportant des prétendues armes vers le Yémen :

« Mentir, accuser et inciter à la haine sont des éléments clés de la politique étrangère américaine, en particulier sous le régime actuel. »

Le diplomate iranien a qualifié de « sans fondement » les accusations proférées par le Secrétaire d’Etat américain contre l’Iran.

« Les Américains, qui n'ont pas réussi à maintenir les restrictions d'armement contre notre pays et n’ont pas obtenu le soutien de la communauté internationale et du Conseil de sécurité à cette fin, ont maintenant recours à de faux prétextes pour maintenir, via les tactiques de mensonge et d’accusation, leur soi-disant pression maximale et faire avancer leurs projets vicieux », a précisé Abbas Moussavi.

S’attardant sur le fait que les États-Unis et l'Arabie saoudite ont imposé un blocus de cinq ans au peuple yéménite, il a déclaré que ces deux régimes ont, ainsi, provoqué la mort de milliers de personnes victimes de la famine et de la malnutrition.

« Au lieu de répondre aux crimes qu’ils ont commis au Yémen, ces deux régimes se dérobent et accusent dans une fuite en avant les autres par des allégations sans fondement », a estimé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

