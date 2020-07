La capacité de production iranienne d'acier redoublé en sept ans, précise le Président Rohani

Jeudi 9 juillet, au cours de la cinquième semaine de la campagne nationale « La Production, L’Espoir Perdure » le Président Rohani a inauguré en ligne plusieurs grands projets industriels et miniers dans les provinces du Sistan et du Baloutchestan, du Fars et d'Ispahan dont le montant des investissements a été estimé à plus 245 000 000 euros.

« Nous assistons à l'inauguration d'importants projets dans le pays pendant 13 semaines consécutives, tous les jeudis. », se félicite le Chef du Pouvoir Exécutif iranien, ce matin lors de la cérémonie du lancement de ces projets du Ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce.

« Il y a des problèmes, mais en même temps, les statistiques montrent que les gens continuent de se lancer dans la production dans des conditions très complexes d’aujourd’hui et cherchent à réaliser l’objectif de production fixé par le gouvernement et (voulu par le Leader de la Révolution islamique lors de ses vœux du Nouvel An).»

Le Président de la République a rappelé que les provinces de Fars et d'Ispahan font partie des provinces dont les conditions sont propices et sont fondamentalement le centre de civilisation et de tourisme du pays.

« Bien sûr, le tourisme a été en difficulté au cours de ces mois, mais en même temps, ces provinces sont la plaque tournante du tourisme du pays », a encore précisé Hassan Rohani.

