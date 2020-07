coronavirus: l'Iran parvient à un traitement efficace pour les patients gravement touchés

Téhéran (IRNA)- «Jusqu'à présent, de bonnes recherches ont été menées dans le domaine du traitement de la maladie épidémique mortelle provoquée par le Covid-19 en Iran, ce qui nous permettra d'obtenir un traitement efficace des patients souffrant du coronavirus et qui se trouvent dans un état critique, dans un proche avenir», a déclaré le vice-ministre de la Recherche et de la Technologie du ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, le Dr.Reza Malek Zadeh.

Dans une interview accordée à l'IRNA mercredi 8 juillet, le Dr Reza Malekzadeh a déclaré: « L'Iran, aux côtés d'environ 35 autres pays et en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a mené une grande étude sur 5 500 personnes pour déterminer quel médicament est plus efficace sur les patients souffrant du coronavirus gravement touchés. » Il a poursuivi: « Les résultats de cette étude ont montré que l'hydroxychloroquine et les comprimés de Kaletra, qui étaient utilisés pour le sida, ne sont pas efficaces pour traiter cette maladie. Dans cette étude, nous avons également trouvé trois médicaments très efficaces dans le traitement de la maladie chez les personnes étant dans un état critique, en d'autres termes, nous approchons du traitement efficace des patients atteints du Covid-19 », a-t-il espéré. « Ces médicaments sont efficaces pour aider les patients atteints du coronavirus dans les centres de soins ainsi que pour réduire la mortalité chez les patients hospitalisés », a poursuivi le Dr.Malek Zadeh. « Les personnes présentant des symptômes bénins de coronavirus n'ont pas besoin de médicaments autres que des analgésiques », a-t-il encore précisé.