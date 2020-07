Bachar Assad insiste sur le partenariat stratégique Téhéran-Damas

Selon la chaîne d’information panarabe, Al-Mayadeen, le général de division Mohammad Baqeri, chef d'état-major des Forces armées de la République islamique d'Iran, a rencontré jeudi 9 juillet le Président syrien Bachar Assad.

« Résultat d'années de coopération stratégique entre les deux pays », c’est ainsi qu’a qualifié Bachar Assad la signature d'un accord militaire entre l'Iran et la Syrie, toujours lors de la rencontre.

Il s'est déclaré satisfait des résultats des réunions bilatérales et de la signature d'un accord de coopération militaro-technique entre Téhéran et Damas, notant que cela montre le niveau (élevé) de coopération stratégique entre la Syrie et l'Iran.

Le Président syrien a ajouté que l'accord est le résultat d'années de coopération conjointe dans la lutte contre les attaques terroristes contre la Syrie et les politiques hostiles et malveillantes ciblant Damas et Téhéran.

Selon le rapport, le chef d'état-major des forces armées iraniennes a également souligné l'importance de renforcer les relations entre l'Iran et la Syrie dans divers domaines, avant de qualifier cette question dans l'intérêt des deux pays.

Le major-général Mohammad Baqeri, chef d'état-major des Forces armées de la République islamique d'Iran, et le lieutenant-général Ali Abdallah Ayyoub, commandant adjoint des forces armées et ministre syrien de la Défense, ont signé mercredi 8 juillet un accord de coopération militaire global entre les deux pays à Damas.

