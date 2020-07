Sourian élu pour représenter l'Iran aux élections du United World Wrestling Bureau 2020

Il y a sept postes à réélire en 2020, dont six sièges au Bureau et le poste de président de l'UWW. Cinq titulaires ont présenté leur candidature pour une réélection tandis que neuf nouvelles candidatures ont été reçues pour des postes au Bureau. Les candidats retenus servent un mandat de six ans au Bureau.

Le président en exercice Nenad LALOVIC (SRB) se présentera sans opposition à sa réélection. L'élection sera son deuxième mandat de six ans à la présidence.

La Fédération iranienne de lutte a choisi Sourian en raison de ses précieux records dans les compétitions olympiques et mondiales, ainsi que de la popularité du champion national parmi les lutteurs mondiaux.

Sourian a remporté son sixième titre mondial aux championnats du monde à Tachkent, en Ouzbékistan, en septembre 2014. Il a remporté la médaille d'or aux Budapest 2005, 2006 Guangzhou, 2007 Bakou, 2009 Herning et 2010 Moscou. De plus, il a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de 2012 ainsi que deux médailles d'or aux championnats asiatiques en 2007 à Bichkek et 2008 à Jeju City, respectivement.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**