La province d’Hormozgan assure, à elle-même, plus de 60% de la production nationale

Hormozgan est une province riche qui joue un rôle important dans la transformation et la distribution des produits pétroliers dans le pays, a déclaré Fereydoun Hemmati.

La construction de la raffinerie du Setareh-e Khalij-e Fars, qui couvre la majeure partie du besoin de gaz du pays, a été réalisée par des jeunes talentueux et des ingénieurs de notre pays, et cette raffinerie est un excellent exemple de l'introduction d'une économie de résistance en Iran, a ajouté Hemmati.

Setareh-e Khalij-e Fars, la plus grande raffinerie de condensats de gaz au monde est située dans la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas.

La raffinerie est capable de traiter jusqu'à 360 000 barils de condensats de gaz par jour. C'est la seule raffinerie de pétrole lourd en Iran et au Moyen-Orient et traite actuellement 18% des condensats de pétrole et de gaz en Iran.

