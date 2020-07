Ilam va bientôt devenir le centre pétrochimique de l'Iran

Soleimani a fait ces déclarations lors d'une réunion avec le PDG de la société Ilam Petrochemical, dans laquelle il a exprimé son espoir que le projet Olefin, qui a un investissement national de 800 milliards de riyals et un investissement étranger de 790 millions d'euros , peut être inauguré avec la présence du président le mois prochain.

Selon le gouverneur, le lancement d'Olefin, dont la construction a déjà atteint 80%, signifiera de grands progrès pour l'industrie pétrochimique du pays et de la province, créant à son tour de nombreux nouveaux emplois.

Ilam Petrochemical Company, avec 2 000 travailleurs qualifiés et ressources humaines, est la plus grande entreprise privée de la province, ainsi que le plus grand complexe pétrochimique de l'ouest de l'Iran.

Avec le début de la deuxième phase (Olefin), la capacité de production d'éthylène de l'entreprise atteindra 450 000 tonnes par an.

Située à 18 km de la ville d'Ilam, l'entreprise couvre une superficie de 122 hectares et a jusqu'à présent créé 2 190 emplois directs et indirects.

Plus de 3,5% des réserves de pétrole et 11% des réserves de gaz iranien se trouvent dans cette province.

