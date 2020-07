S'il y a une chose pour transmettre le message de paix et de dialogue entre les civilisations, ce n'est que la littérature et l'écriture. Les poètes et les artistes sont toujours les gardiens de la paix, a déclaré Boccardi s’exprimant lors de la cérémonie de dévoilement du livre « Ironie politique ; la fin d'une fausse démocratie » tenue dans un hôtel à Ispahan vendredi soir.

A suivre