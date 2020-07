L'assassinat du général Soleimani incarne le terrorisme d'état américain

Majid Takht-e Ravanchi a déclaré vendredi lors de la réunion virtuelle de la semaine de lutte contre le terrorisme à l'ONU: "L'assassinat du Martyr Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme lors de son déplacement officiel en Irak est un exemple clair de terrorisme d'État et de violation flagrante du droit international".

"La seule façon de lutter contre le terrorisme est de renforcer le multilatéralisme, d'augmenter les coopérations internationales et de se lancer dans un combat collectif contre le terrorisme.", a ajouté le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

En réponse aux allégations de la représentante américaine contre la République islamique d'Iran, Takht-e Ravanchi a déclaré: "L'Iran était toujours à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la région contre des groupes tels que Daech et Al-Qaïda, tandis que les politiques interventionnistes américaines dans la région propagent et soutiennent les groupes terroristes dans la région et dans le monde."

Ce diplomate iranien a ajouté que les États-Unis sont également le principal défenseur de la MEK, l'un des groupuscules terroristes les plus criminels qui a déjà massacré plus de 12 000 civils iraniens.

En critiquant le double standard de la Maison-Blanche dans la lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a condamné la vente des armes aux régimes qui ne cessent de massacrer le peuple yéménite depuis 5 ans.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench