Pour l’ancien ambassadeur britannique à l'AIEA, les Etats-Unis pourraient rejoindre le PGAC après la défaite de Trump

Londres (IRNA)- L'ancien ambassadeur et représentant permanent britannique auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Peter Jenkins, se référant à une défaite potentielle de Donald Trump aux prochaines élections présidentielles américaines, a déclaré que dans ce cas, il était possible que Washington rejoigne le Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et lève de nombreuses sanctions contre l'Iran en vertu de l’accord multilatéral nucléaire de Vienne ». « Par conséquent, il est bon pour Téhéran de faire preuve de la patience et de la retenue », a-t-il insisté.

Dans une interview exclusive avec l’IRNA, Peter Jenkins a exprimé son point de vue sur les récentes évolutions liées au PGAC, l'adoption du projet de résolution proposé par la Troïka européenne consignataires de l’accord nucléaire (France, Royaume-Uni, Allemagne), au Conseil des gouverneurs, la réunion du Conseil de sécurité et les tentatives américaines pour prolonger l’embargo sur les armes contre l'Iran. Soulignant que le retrait unilatéral américain du PGAC est « illégal », il a reconnu que l'Iran n'avait pas encore bénéficié des avantages économiques de l'accord. Le diplomate britannique estime qu’ »abandonner le PGAC n’a pas profité aux États-Unis et que le pays a perdu son pouvoir de convaincre (Soft Power). »