La visite imminente du président serbe en Iran, un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale

Belgrade (IRNA) - Se référant à plus de quatre-vingts ans de relations diplomatiques irano-serbes, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Serbie a qualifié ces relations de « basées sur le principe d'amitié et de croissantes » avant de déclarer : «Ce déplacement témoigne du fait que les relations irano-serbes sont sur des rails et que l’amitié entre les deux pays s’est approfondie ces dernières années. »