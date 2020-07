L'Iran s’est transformé en un exportateur d'équipements médicaux modernes (Ministre)

Téhéran (IRNA) – « L'Iran, malgré les problèmes liés à la maladie pandémique du Coronavirus, dans le pays, a pu passer d'un importateur de fournitures et d'équipements médicaux à un producteur et bien sûr à un exportateur d’équipements modernes et cela grâce aux efforts de la communauté des maîtres spécialistes et des jeunes technologues instruits et des universités médicales», a déclaré samedi le ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, Saïd Namaki.

Il a ajouté : « Grâce à Dieu et avec les efforts et l'aide des hommes grands dans le domaine médicinal de notre pays, nous avons su contrôler la maladie de Covid-19 en moins de 2 mois d'une manière que nous avons pu nous devancer de nombreux pays développés dans le monde », se félicite le Dr.Namaki, lors d'un discours prononcé ce samedi soir 11 juillet à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 21e Conférence nationale sur l'éducation médicale, du 13e Festival de Chahid Motahari et du 2e Festival estudiantin des Idées Innovantes, tenus au Centre de conférence de Razi de l'Université iranienne des Sciences Médicales. « Nous devons former des gens qui comprennent les douleurs de la société actuelle et qui aient une solution pour les guérir. Aujourd'hui, nos universités ont besoin d'un changement d'effectifs et de la main-d'œuvre. Nous formons beaucoup de généraux dans les universités, mais il y a peu de soldats», a-t-il conclu.