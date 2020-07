Prix spécial du festival portugais pour « Suis-je un loup ? »

Selon les Relations publiques et les Affaires internationales du Centre de Développement Intellectuel des Enfants et des Adolescents, ce court-métrage iranien de 8 minutes a remporté un prix spécial dans la section de « Compétition » du 20e Festival international d'animation MONSTRA, qui s'est tenu en ligne au Portugal.

L'animation «Suis-je un loup ? » s’est inspiré d'une histoire du même nom, écrite par madame Afsaneh Cha’ban Nejad, publiée par le Centre de Développement Intellectuel des Enfants et des Adolescents (appelé aussi Kanoun), et qui a été produite avec la technique de l'animation numérique au centre des affaires cinématographiques du Centre culturel.

Ce filme d’animation, qui est une production de ce centre culturel pour l’Education des enfants et des adolescents, en 2017, a déjà remporté 12 prix internationaux à ce jour et a eu plus de 30 apparitions internationales.

