Syrie : l'ambassadeur d'Iran à La Haye fustige l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques

La 94e session du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) s'est terminée jeudi avec 29 voix pour, 9 abstentions et trois contre (Iran, Russie, Chine), en faveur de la nouvelle décision du Groupe occidental contre la Syrie, intitulée « Acquisition et utilisation par la Syrie d'armes chimiques ».

L'ambassadeur d'Iran aux Pays-Bas, Alireza Kazemi Abadi, tout en qualifiant d'illégitime la formation de l'équipe d'enquête et d'identification de l'organisation et en fustigeant le rapport partial et partiel du groupe contre la Syrie, qui accusait Damas d'utiliser de prétendues armes chimiques dans la ville de Latamné, dans le nord de la Syrie, a qualifié la décision de « déséquilibrée, politisée et inacceptable ».

