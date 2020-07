L'acier iranien se classe premier au Moyen-Orient et dixième au monde

Téhéran (IRNA)- L'industrie mère de l'acier est désormais le pilier des industries filiales et s'est tellement améliorée sous les 11e et 12e gouvernements qu'en plus de jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient, elle figure également parmi les 10 premiers pays producteurs.

La dernière étape pour l'évolution de la Sidérurgie iranienne était l'ouverture des plans de développement de l'unité de production de fer spongieux et de l'unité de production de granules de fer dans le complexe Pasargad, dans la ville de Kovar de la province méridionale du Fars, qui s'est tenue le jeudi 9 juillet par vidéoconférence. Sur les quatre unités du Complexe d'acier et de fer de Pasargad de Kovar, trois ont été mises en service, et une unité de concentré doit être mise en exploitation d'ici la fin de cette année.