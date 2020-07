Opposition US au programme global de coopération sino-iranienne : «Pas de surprise !»

Dans une interview accordée à l’IRNA samedi 11 juillet, l'ambassadeur d'Iran en Chine a qualifié les attaques contre le plan de coopération global sino-iranien, de « ridicules » et a ajouté que des pays comme les États-Unis nous imposent des sanctions oppressives et bloquent même notre argent dans d'autres pays, comme dans le Japon et en Corée du Sud, et ils ne nous permettent pas d'utiliser cet argent pour fournir des médicaments ou de la nourriture. Maintenant, ils cherchent à être plus catholiques que le Pape et avancent des déclarations si « ridicules et drôles ».

Qualifiant les allégations de « ridicules » et d’ «insulte à la conscience collective du peuple iranien » le diplomate a indiqué : « Des allégations telles remettre certaines îles aux Chinois ou déployer des forces militaires chinoises en Iran dans le cadre d'un programme de coopération global sino-iranien sont dérisoires ». « C'est drôle et une sorte de campagne d’intoxication orchestrée », a-t-il déploré.

Critiquant également certaines chaînes de médias à l’intérieur de l’Iran qui republient de telles allégations et y donne l’écho, l'ambassadeur d'Iran en Chine a déclaré : « Ces allégations sont des mensonges qui n'ont aucun fondement et une fois le plan de 25 de coopération avancé, cela sera, certainement, bénéfique pour nous et aura un effet positif sur nos relations avec les pays du monde entier. »

