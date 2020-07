Le gouvernement soutient les militants économiques qui sont à l'avant-garde face aux sanctions (Rohani)

Le président de la République a souligné aujourd'hui, dimanche, lors de la réunion du comité de coordination économique du gouvernement, l'importance du rôle de premier plan des producteurs et des hommes d'affaires actifs dans le secteur privé à la lumière des sanctions imposées.

Il a ajouté que la politique du gouvernement dépend de l’apport d’un soutien aux entreprises qui sont à l’avant-garde des efforts pour produire et fournir les biens nécessaires dont la société a besoin.

Et il a ajouté que la politique générale du gouvernement est basée sur le soutien au secteur privé et cède la place à la participation d'activistes économiques, d'hommes d'affaires et de producteurs, soulignant en même temps de punir ceux qui violent la loi.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**