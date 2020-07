Ligue des champions d’Asie : l’Iranien Beyranvand parmi les nommés pour le titre de meilleur gardien en 2018

La Confédération asiatique de football mène périodiquement des sondages d'opinion pour trouver la meilleure équipe pour la Ligue des champions de l'AFC, et cette fois, le sondage était consacré à la sélection du meilleur gardien de but de la Ligue des champions de l'AFC pour 2018.

La fédération a nommé Beyranvand comme l'un des meilleurs gardiens de but d'Asie, et il est le seul candidat d'Asie occidentale, le reste des candidats venant de pays d'Asie de l'Est.



Le gardien de but japonais Kashima Antlers, Kwon Sun Taeh, fait également partie de ces candidats.

