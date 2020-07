Les ennemis reconnaissent aujourd'hui qu’ils n'ont pas été en mesure d'atteindre leurs objectifs anti-iraniens (Leader)

Le président, les représentants et un groupe de membres du personnel du Parlement (Majlis) ont rencontré le chef de la révolution islamique par vidéoconférence en raison de la propagation du coronavirus, ce matin du 12 juillet 2020.

Le Leader de la révolution islamique a comparé les nombreux problèmes économiques du pays à une « maladie» et a souligné en même temps qu'en raison de sa force et de son pouvoir de défense, le pays peut sans aucun doute vaincre cette maladie, comme les ennemis le reconnaissent aujourd'hui, malgré les plus difficiles des sanctions et une pression totale, ils n'ont pas été en mesure d'atteindre leurs objectifs anti-iraniens.

Expliquant certaines des capacités du pays, l'ayatollah Khamenei a ajouté que la création de milliers d'entreprises basées sur la connaissance, la mise en œuvre de centaines de projets d'infrastructure, l'exploitation continue de nouveaux projets, des progrès étonnants dans l'industrie militaire et des succès admirables dans le domaine spatial sont le résultat de l'utilisation d'une partie des capacités très fortes et étendues du pays.

Le chef de la révolution islamique a évoqué «la présence opportune et dévouée du peuple face à la première vague de Coronavirus », «les services très précieux de la nation dans le mouvement du mouvement d'aide pieuse aux familles faibles» et «les glorieux et présence éblouissante du peuple dans le cortège funèbre du général Soleimani» comme exemples de la profonde capacité spirituelle de la nation iranienne.

L'ayatollah Khamenei, se déclarant satisfait de la sensibilité du 11e parlement aux questions de la révolution et des efforts des parlementaires pour la formation du conseil présidentiel et des commissions, a ajouté que le mandat de quatre ans pour la représentation est une bonne occasion d'ouvrir la voie au mouvement général du pays et d'avoir un grand impact sur le processus de résolution des problèmes de l'Iran et sur les progrès et l'avenir.

