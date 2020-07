Les tubes et les profilés iraniens exportés vers 17 pays

Téhéran (IRNA) – "L'industrie iranienne des tubes et des profilés exporte vers au moins 17 pays et le maintien et l'augmentation des exportations de ces produits nécessitent l'approvisionnement en matières premières.", a annoncé le secrétaire du Syndicat iranien des fabricants de tubes et de profilés.

Lors d'une interview avec l'IRNA, Amir Hossein Kaveh a déclaré: "En 2018, les sociétés membres de cette organisation économique ont envoyé plus de 750 000 tonnes de tubes et de profilés vers les marchés d'exportation. Cela a apporté centaines de millions de dollars pour le pays, et a créé un nombre considérable d'emploi pour les jeunes iraniens." Il convient de noter qu'en 2020, il est prévu que l'Iran exporte environ 10 millions de tonnes d'acier, dont environ 35 à 45% sont des produits en acier, y compris les tôles. Aujourd'hui, en plus de jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient, l'industrie sidérurgique iranienne figure également parmi les 10 premiers pays producteurs dans le classement mondial.