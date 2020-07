L'Iran produit 6,5 millions de masques par jour

Téhéran (IRNA) – "La capacité de production de masques à trois couches et de masques N95 dans le pays a atteint plus de 6,5 millions unités par jour.", a déclaré le vice-ministre iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce.

"Cette capacité comprend la production de plus de 6 millions de masques à trois couches et 500 000 masques N95 par jour", a confié Mahdi Sadeghi Niaraki au correspondant d'IRNA. Le vice-ministre iranien de l'Industrie a déclaré: "Dans le domaine du masque N95, nous avions même un excédent de production qui était exporté avant l'interdiction de l'exportation de masque." "Il n'y a pas de pénurie d'alcool, de vêtements de protection médicaux et de désinfecteurs dans le pays, et dans le domaine de ces produits, nous avons un surplus de production dans la plupart des provinces.", a conclu Sadeghi Niaraki.