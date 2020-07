Pékin attache de l'importance au développement des relations avec l'Iran

Selon l'IRNA, Hua Chunying a ajouté lundi 13 juillet, lors d'une conférence de presse à Pékin, : « L'Iran est l'un des pays amis de la Chine. Téhéran et Pékin maintiennent leurs échanges et leur coopération normaux. »

Interrogée sur un rapport du journal américain, le New York Times, qui a prétendu qu’il a en main une copie du projet du plan de coopérations globales économico-sécuritaire entre la Chine et l'Iran, et que selon le document, « l'influence chinoise grandirait dans les domaines liés à l'Iran », la diplomate a répondu : « Je n’ai aucune information sur ce cas particulier. »

Ces dernières semaines, l'approbation du projet de document sur une coopération de 25 ans entre l'Iran et la Chine a été largement répercutée dans les médias officiels et dans le cyberespace.

S’agissant toujours du plan de coopération global de 25 ans entre l'Iran et la Chine, Javad Zarif, s’exprimant devant les députés, le dimanche dernier 5 juillet au Parlement iranien, a déclaré qu'il n'y avait aucune dissimulation sur l'accord et qu’une fois conclu, il serait officiellement annoncé.