La coopération irano-autrichiennes se distingue à l’échelle occidentale

Selon l’IRNA, citant le Centre pour la Communication et les Affaires internationales de la municipalité de Téhéran, stefan Scholz, s’exprimant lors de la cérémonie de signature, le lundi 13 juillet, de l'accord de coopération internationale de la municipalité de Téhéran avec l'ambassade d'Autriche dans les domaines culturel et social, a ajouté: « Plus de 700 ans se sont écoulés depuis la communication écrite entre l'Iran et l'Autriche et 160 ans depuis les relations diplomatiques, et cela au plus haut niveau, entre les deux pays et 60 ans depuis la création du Service culturel de l'ambassade d'Autriche à Téhéran. Ces chiffres montrent l'importance de la coopération entre l'Iran et l'Autriche », a insisté l’ambassadeur autrichien à la tête de la mission diplomatique en Iran.

Faisant référence aux progrès de l'Iran dans la recherche d'anticorps sanguins liés au coronavirus, Stefan Scholz a ajouté: « La partie autrichienne est intéressée par les résultats de cette enquête. »

« L'Iran est également l'un des principaux pays au monde dans le domaine de la biotechnologie et de la nanotechnologie, et l'Autriche peut coopérer avec l'Iran dans ce domaine », a-t-il poursuivi.