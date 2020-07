Monde musulman : appel à candidatures pour le Prix Mustafa 2021

La Fondation Mustafa (SAW) pour la Science et la Technologie organise tous les deux ans la cérémonie de remise des prix Mustafa (SAW) dans le but de présenter et d'honorer les meilleurs chercheurs et scientifiques du monde islamique qui ont eu des réalisations exceptionnelles dans divers domaines de la science et de la technologie.

Le prix Mustafa (SAW) sera décerné dans quatre domaines : technologies de l'information et de la communication, science et biotechnologie et médecine, nanoscience et nanotechnologie en un mot tous les domaines de la science et des technologies. Les noms des lauréats de ce tour des compétitions seront annoncés lors de la cérémonie de remise du prix prévue avant la fin du novembre 2021.

La condition pour l'attribution du prix dans les domaines spécialisés mentionnés est d'avoir la citoyenneté de l'un des 57 pays islamiques, mais il n'y a aucune restriction d'âge, ni de sexe et ni religion pour le candidat.

De plus, dans le quatrième domaine général, la nationalité, le sexe et l'âge du scientifique ne sont pas pris en compte et le candidat ne doit être que musulman.

