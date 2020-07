Téhéran (IRNA)- Des chercheurs du Centre national des ressources génétiques et biologiques d'Iran, en collaboration avec des chercheurs nationaux et internationaux, ont découvert et introduit une nouvelle espèce de plante appelée llium schisticola à partir d'oignon Allium.

La biodiversité de l'Iran est unique au monde, jusqu'à présent, près de huit mille espèces et sous-espèces de plantes ont été signalées dans le pays. Il existe environ 1 700 taxons originaires de la flore iranienne, c'est-à-dire distribués uniquement dans la zone géographique des frontières de l'Iran.