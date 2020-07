La déclaration de l’Ambassadeur d’Iran en France à l’occasion du 5e anniversaire de la signature du JCPOA

Bahram GHASEMI a précisé dans cette déclaration:

"En date du 14 juillet 2015, après treize années de négociations compliquées et difficiles - autrement dit sans précédent – l’Iran et le groupe de pays dit 5+1, ont abouti à un accord historique sur le sujet nucléaire, intitulé « Plan d'Action Global Commun » (ou JCPOA) : un compris en vue de renforcer et fortifier le régime de la Non-prolifération, avec le respect de la compréhension mutuelle et des intérêts des parties.

Or, le régime arrogant et autoritaire américain n’a jamais été, et ne sera jamais, digne de confiance dans le bon respect des compromis et de l’application des accords ; aussi dès le début les Etats Unis, en contrevenant à leurs devoirs et engagements dans le cadre du JCPOA, devant la bonne volonté iranienne, et face à un test historique, ont débuté leurs sabotages ; et enfin, en date du 8 mai 2018, les USA dirigés par Trump, ont quitté le JCPOA de manière unilatérale, contre toutes les règles reconnues au niveau international, et en violant la résolution 2231, en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité, ont encouragé leurs alliés ainsi que les autres membres de quitter le JCPOA, et ont appliqué les sanctions les plus sévères de l’histoire de l’humanité contre le grand peuple iranien , qui bénéficie d’une civilisation ancienne et qui a été fidèle à toutes les règles internationales, allant jusqu’à menacer les autres membres de la communauté internationale de la nécessité de suivre les lois extraterritoriales américaines.

Les pays européens, et spécialement les autres pays membres de JCPOA, ont encouragé l’Iran à continuer de faire partie de JCPOA, et ont promis la création d’un instrument financier pour commercer avec l’Iran, tout en critiquant les USA qui fuyaient leurs engagements internationaux.

Aujourd’hui, 5 ans se sont écoulées depuis la signature du JCPOA, ce grand accord, qui a été un tournant historique dans les accords et compromis mondiaux et a été basé sur la Résolution du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies et le soutien mondial ; Et malheureusement, il faut avouer qu’il n’y a plus d’espoir pour voir les USA, qui exigent toujours plus, retourner à cet accord multilatéral et international.

Durant cette période, les sanctions injustes et les plus intenses ont été appliquées contre l’Iran, et notre pays continue avec sérieux sa résistance maximale face à la pression maximale.

Aucun compromis ou relation ne peut demeurer pour toujours en sens unique, l’Iran tente avec toutes ses forces de demeurer un pays engagé envers les règles et principes reconnues au niveau international, or selon l’expression consacrée « la patience et la tolérance ont également leurs limites. »

L’Iran ne sera jamais le déclencheur d’une action contre les principes internationaux, or si les partenaires de l’Iran dans le cadre du JCPOA ne réussissent pas à tenir leurs engagements, l’Iran ne pourra demeurer le seul pays membre du JCPOA. Les USA veulent détruire le JCPOA et tentent, par des prétextes infondés et des interprétations vides et caduques, amener les pays membres de JCPOA à le quitter.

Nous appelons tous les pays membres de JCPOA, tous les autres pays du monde ainsi que les institutions internationales, dont l’ONU représente la conjugaison des points de vue, à agir avec intelligence et sagesse face aux décisions dangereuses des USA."

Source : Site de l'Ambassade d'Iran en France (france.mfa.gov.ir)

