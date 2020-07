Le président Rouhani félicite la fête nationale française du 14 juillet

Dans le cadre d'un message adressé à Emmanuel Macron, le Président de la République française, le Dr. Hassan Rouhani a félicité le gouvernement et le peuple français à l'occasion du 14 juillet, la fête nationale française.

Le Président de la République islamique d'Iran a noté dans ce message: "J'espère qu'à la lumière d'une bonne compréhension et d'efforts conjoints, les relations entre la République islamique d'Iran et la République française se développeront et les capacités politiques et économiques existantes seront exploitées en vue d'approfondir l'amitié entre les deux nations."

Le Président Rouhani a déclaré: "Je vous souhaite bonne santé et succès, ainsi que le bonheur et la prospérité pour le peuple français."

