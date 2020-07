Message de félicitations de l’Ambassadeur d’Iran en France à l’occasion de la Fête nationale française

Bahram Ghassemi a déclaré dans ce message :

"Au cours des jours et des mois particulièrement difficiles et horribles de la propagation de Coronavirus, qui se sont accompagnés d’importantes souffrances pour le peuple français, aujourd’hui très heureusement avec les sacrifices de la communauté médicale, du peuple et du gouvernement de ce pays et les efforts collectifs, un calme et une tranquillité d’esprit plus importantes règnent, et le peuple français est décidé à commémorer le 14 juillet, fête nationale française, dans un climat meilleur et avec joie et une plus grande sérénité, et fêter cette période.

Je me dois de présenter mes félicitations les plus sincères à l’occasion du 14 juillet au peuple et au gouvernement français.

Les relations entre les deux grands peuples iranien et français bénéficient d’une histoire ancienne qui a débuté il y a plusieurs siècles. Au cours de cette relation ancienne, parallèlement à toutes les fluctuations et les hauts et les bas provoqués par les évolutions multiples et continuelles du monde, les deux pays ont été témoins des coopérations multiples dans différents domaines politique, culturel, éducatif ainsi qu’à travers les échanges entre les deux peuples.

Sans aucun doute, les deux pays ne suivent pas la même pensée ou philosophie dans l’ensemble des domaines et zones. Néanmoins, avec deux histoires, et dans deux points géographiques différents, nous avons réussi, grâce à la sagesse des deux peuples et en tirant bénéfice de leur histoire et civilisation ancienne, à aboutir à d’importants acquis.

Dans le monde confus et perturbé actuel, nous devons comme toujours, et comme dans le passé, utiliser les expériences anciennes, en vue de favoriser la compréhension commune et le respect mutuel, et développer de plus en plus les coopérations bilatérales en vue de s’approcher, et œuvrer davantage pour aider à la paix, la sécurité, le développement et le confort de la communauté mondiale, et lutter contre le terrorisme, la violence et l’extrémisme.

Il ne n’agit pas d’un choix, et dans le monde qui est devant nous, il s’agit d’une nécessité stratégique."

