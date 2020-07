Iran: l'invention d'un appareil pour contrôler les tumeurs cérébrales

Le chef de cette équipe de recherche a déclaré mardi: "Jusqu'à présent, la technologie de cet appareil était monopolisée par une société du régime sioniste. Mais aujourd'hui ce monopole a été brisé par un groupe de scientifiques iraniens. Ce dispositif de contrôle de la croissance des tumeurs cérébrales fonctionne par les champs électriques. Cet appareil est utilisé comme un outil pour traiter les tumeurs cérébrales. Il existe de nombreux problèmes dans le traitement des tumeurs cérébrales car la chirurgie pour ce type de tumeur n'est pas facile. L'entrée des médicaments dans le cerveau est également difficile. En revanche, la radiothérapie cérébrale est possible en raison de son système et de sa structure."

Alireza Madjid-Ansari a ajouté: "Cet appareil utilise les informations MRI et CT Scan du patient et détermine avec précision les dimensions de la tumeur et son emplacement. Bien sûr, cet appareil est plus avancé que son modèle étranger. Chez certains patients, la tumeur disparaît après plusieurs mois d'utilisation de cette invention. "

