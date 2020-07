Zarif juge « inacceptable » la poursuite du blocus injuste contre le Yémen

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif lors d'une vidéoconférence avec le ministre yéménite des Affaires étrangères Hisham Sharaf Abdullah a déclaré mardi: La République islamique d'Iran a toujours considéré une solution politique à la crise yéménite comme le seul moyen et, à cet égard, a eu une coopération constructive avec les parties yéménites et internationales pour le plan de paix yéménite.

L'Iran estime que la seule façon d'établir la stabilité au Yémen est de préserver l'intégrité territoriale et l'unité entre tous les groupes yéménites et de tenir des pourparlers politiques intensifs entre les différentes parties pour établir le gouvernement uni, a-t-il ajouté. Le Yémen appartient à tous les Yéménites, a répété Zarif.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'en dépit de certaines restrictions et sabotages, Téhéran poursuivra ses efforts pour envoyer de l'aide humanitaire au Yémen et ajouté: «Comme par le passé, l'Iran ne ménage aucun effort pour faire avancer le processus de paix yéménite dans le but de lever le siège, d'établir un cessez-le-feu et de reprendre les pourparlers politiques dans un certain nombre de consultations régionales et internationales».

Appréciant le soutien politique de l'Iran et l'aide humanitaire au peuple yéménite, le ministre yéménite des Affaires étrangères a informé le ministre iranien des Affaires étrangères de la dernière situation politique et de terrain dans le pays et de l'avenir de la crise yéménite.

