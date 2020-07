L'Iran, 46e producteur d'or dans le monde

Mohamad Baqer Dorri a précisé que l'Iran est classé 12e en Asie, notant que la plus grande mine d'or, Zarshouran, est située dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, à la pointe nord-ouest du pays.

Compte tenu de son emplacement dans la ceinture de minéralisation aurifère, l'Iran a un fort potentiel d'augmentation de sa capacité de production et compte actuellement 74 gisements d'or, dont les plus importants sont Zarshouran et Aq Darre (dans la province de l'Azerbaïdjan occidental), Dashkasan (Kurdistan), Muteh (Ispahan), Kuh-e Zar (Khorasan-e Razavi) et Kharvana (Azerbaïdjan oriental), a ajouté Dorri.

Le responsable a également souligné que l'Iran prévoyait d'extraire 35600 tonnes de pierre d'or, à une échelle de 3,4 ppm, de ses 22 mines en exploitation tout au long de cette année iranienne de 1399 (21 mars 2020-20 mars 2021).



Selon les dernières statistiques publiées par l'Organisation iranienne pour le développement et le renouveau des industries minières (IMIDRO), l'année dernière (mars 2019 - mars 2020), la République islamique a produit 1128 kg d'or (dans les unités étudiées), ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à la même période de l'année précédente.



Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Russie possèdent les plus grandes ressources mondiales de métaux précieux.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**