Le mépris de la loi et de la diplomatie par les Etats-Unis menace la sécurité mondiale (Zarif)

Dans un tweet, mardi 14 juillet, Zarif a écrit : « Aujourd’hui, c'est le 5e anniversaire. du # JCPOA - la plus grande réussite diplomatique de la dernière décennie - et rappelons que le comportement illégal des États-Unis ne devrait pas être le critère de mesure des normes internationales. Le mépris des États-Unis pour le droit et la diplomatie le discréditent à l'échelle mondiale et menacent la sécurité mondiale et américaine».

Un plan d'action global conjoint (JCPOA) a été conclu en juillet 2015 entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine) plus l'Allemagne (connue sous le nom de P5 + 1).

Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord nucléaire le mardi 8 mai 2018 et a ordonné la reprise des sanctions contre l'Iran.

