Les États-Unis sont responsables de l'état actuel de la non-mise en œuvre du JCPOA (l’envoyé iranien auprès de l'UE)

Dans un article publié sur la version anglaise d’Euronews à l’occasion du cinquième anniversaire de la signature du Plan d'action global commun (JCPOA) sur le nucléaire iranien, Hossein Dehghani, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Belgique et auprès de l’UE a noté que la sauvegarde du JCPOA pour l'Europe revient à maintenir ses valeurs fondamentales de politique étrangère telles qu'elles sont inscrites dans ses traités fondateurs et reflétées dans les stratégies de sécurité et de non-prolifération de l'UE.



À l'occasion du cinquième anniversaire de la conclusion du JCPOA, il est temps de réexaminer comment l'Europe (ou plutôt l'UE 3) a joué son rôle dans l'accord sur le nucléaire et comment il se déroulera si elle suit la voie actuelle.

Selon Hossein Dehghani, la façon dont l'Europe se comporte envers le JCPOA, en particulier dans les circonstances actuelles, détermine le sort de sa quête d'intégration de la politique étrangère dans les années à venir et définira irrévocablement le type d'acteur qu'elle aspire à être sur la scène internationale.



La conclusion du JCPOA était en effet une réalisation unique pour le multilatéralisme et a donné un élan considérable à la diplomatie et au règlement pacifique des différends.



Par conséquent, comment l'UE réagit à l'intimidation des États-Unis, qui a l'intention d'annihiler le JCPOA et, finalement, montrer que l'Europe n'est personne sans les États-Unis, ou est une référence qui démontre l'étendue de l'indépendance de la politique étrangère de l'UE et son rôle futur dans le maintien du multilatéralisme et de la sécurité internationale.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**