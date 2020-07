L'Iran prend des positions fermes contre tout comportement irresponsable

La déclaration de ministère iranien des Affaires étrangères, publiée le 14 juillet 2020, précise:

"Le plan d'action conjoint global (JCPOA) en tant qu'acquis important de la diplomatie multilatérale et fortement soutenu par la communauté internationale, dans son cinquième anniversaire, se heurte au grave risque de devenir victime de l'approche unilatérale du gouvernement américain."

Cette déclaration indique: "Jusqu'à présent, la République islamique d'Iran a eu une coopération constructive et étendue avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme en témoignent les statistiques sur le nombre et le volume des inspections effectuées par l'AIEA en Iran. Toute tentative d'utilisation abusive de l'AIEA pour faire pression sur la République islamique d'Iran est contraire aux articles du JCPOA et peut nuire la crédibilité de l'AIEA en tant que seule institution technique internationale crédible pour surveiller les activités nucléaires des pays."

Le Corps diplomatique du pays a noté dans cette déclaration: "La République islamique d'Iran remercie les gouvernements de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie pour leurs actions et positions constructives au niveau du Conseil de sécurité, du Conseil des gouverneurs et de la Commission mixte du JCPOA. Ces efforts fournissent la condition nécessaire pour la pleine mise en œuvre du JCPOA."

Dans la dernière partie de la déclaration, la République islamique d'Iran, tout en réitérant sa volonté de maintenir et de mettre pleinement en œuvre les articles du JCPOA, a insisté sur ce fait que "l'Iran doit profiter pleinement des effets économiques du système de levée des sanctions comme envisagé par le JCPOA."

"L'Iran est déterminé à prendre des mesures décisives contre toute extravagance et tout comportement irresponsable, et exhorte les trois pays européens à respecter leurs engagements au lieu de poursuivre la politique de pression maximale des États-Unis.", a conclu le Ministère iranien des Affaires étrangères.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench