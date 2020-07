Lutte : l’Iranien Komeyl Qassemi décroche officiellement l'or olympique

Les lutteurs ouzbek Artur Taymazov et géorgien David Modzmanashvili se sont vus retirer leurs médailles olympiques de 2012, pour dopage. Suite à la confirmation des échantillons réanalysés pour dopage, des deux vainqueurs des première et deuxième places de la lutte libre aux poids lourds des Jeux olympiques de Londres 2012, conduisant à leur disqualification, le Comité international olympique (CIO) a officiellement nommé l'Iranien Komeyl Qassemi et Bilal Makhov, de Russie, médaillés d'or.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**